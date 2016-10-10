Camino de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena
C/ Ramón y Cajal, s/n
Albergue de Peregrinos San Martín de Pola de Lena
Disponible sin conexión
3614
C/ Ramón y Cajal, s/n
Pola de Lena (Asturias)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lena
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lena
Persona encargada de atender el albergue: Paloma, Luis y Merce
Observaciones: CERRADO TEMPORALMENTE
Camino de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 4
Etapa de Pajares a Pola de Lena
km 24,8
Tiempo 06H 30’
Dificultad Alta
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