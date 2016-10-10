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Camino de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena

Albergue de Peregrinos San Martín de Pola de Lena

Disponible sin conexión
36
14
Albergue de pola de lena

C/ Ramón y Cajal, s/n
Pola de Lena (Asturias)

985 49 22 47

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lena

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Lena

Persona encargada de atender el albergue: Paloma, Luis y Merce

Observaciones: CERRADO TEMPORALMENTE

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de Pajares a Pola de Lena Etapa 4

Etapa de Pajares a Pola de Lena

km 24,8
Tiempo 06H 30’
Dificultad Alta
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