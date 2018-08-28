C/Justo Barreiro, 7 (centro de Ribadeo)

Ribadeo 686 794 389

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El albergue de peregrinos Ribadeo A Ponte, está situado en el centro de Ribadeo. Cuenta con 28 plazas y permanece abierto todo el año. Su precio es de 13-15 euros con Wi-Fi gratuita.