Camino del Norte Etapa de La Caridad a Ribadeo
C/Justo Barreiro, 7 (centro de Ribadeo)
Albergue de peregrinos Ribadeo A Ponte
Disponible sin conexión
144
C/Justo Barreiro, 7 (centro de Ribadeo)
Ribadeo
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: El albergue de peregrinos Ribadeo A Ponte, está situado en el centro de Ribadeo. Cuenta con 28 plazas y permanece abierto todo el año. Su precio es de 13-15 euros con Wi-Fi gratuita.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa de La Caridad a Ribadeo
km 22,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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