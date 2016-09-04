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Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Albergue de peregrinos Escuela de Ligonde

Disponible sin conexión
64
33
Albergue escuela de ligonde

El albergue se encuentra a la salida del pueblo, a mano derecha
Ligonde

679 816 061

Propiedad del albergue: Concello de Monterroso

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Monterroso

Persona encargada de atender el albergue: Isabel

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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