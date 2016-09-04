Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
El albergue se encuentra a la salida del pueblo, a mano derecha
Albergue de peregrinos Escuela de Ligonde
Disponible sin conexión
6433
El albergue se encuentra a la salida del pueblo, a mano derecha
Ligonde
Propiedad del albergue: Concello de Monterroso
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Monterroso
Persona encargada de atender el albergue: Isabel
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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