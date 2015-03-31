Albergue de Peregrinos Ecce Homo

Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Valdeviejas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Valdeviejas

Persona encargada de atender el albergue: Ramiro y Martha

Observaciones: Consta de dos edificios, uno con las habitaciones y otro a modo de comedor con varias máquinas de autoservicio con café, bollería, bebida, comida preparada, etc. Tienen servicio de masajista.