Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
A unos 150 mt a la derecha de la ermita del Ecce Homo, a la salida de Astorga
Albergue de Peregrinos Ecce Homo
Disponible sin conexión
39143
A unos 150 mt a la derecha de la ermita del Ecce Homo, a la salida de Astorga
Valdeviejas, pedanía de Astorga (León)
Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Valdeviejas
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Valdeviejas
Persona encargada de atender el albergue: Ramiro y Martha
Observaciones: Consta de dos edificios, uno con las habitaciones y otro a modo de comedor con varias máquinas de autoservicio con café, bollería, bebida, comida preparada, etc. Tienen servicio de masajista.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos