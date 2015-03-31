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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue de Peregrinos Ecce Homo

Disponible sin conexión
391
43
Albergue ecce homo

A unos 150 mt a la derecha de la ermita del Ecce Homo, a la salida de Astorga
Valdeviejas, pedanía de Astorga (León)

620 960 060 (Nino), 626 733 658 (Ramiro), Martha (618 445 910)

[email protected]

Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Valdeviejas

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Valdeviejas

Persona encargada de atender el albergue: Ramiro y Martha

Observaciones: Consta de dos edificios, uno con las habitaciones y otro a modo de comedor con varias máquinas de autoservicio con café, bollería, bebida, comida preparada, etc. Tienen servicio de masajista.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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