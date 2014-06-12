Camino Sanabrés Etapa de Granja de Moreruela a Tábara
Calle Camino Sotillo s/n
Albergue de peregrinos de Tábara
Disponible sin conexión
13153
Calle Camino Sotillo s/n
Tábara (Zamora)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación peregrina El Espíritu de Santi
Persona encargada de atender el albergue: José Almeida
Observaciones: El Albergue cuenta con hospitalero permanente. Cuenta con un espacio ajardinado, con frutales, mesas y bancos para los peregrinos. Condiciones de acogida: Lavado de la ropa de la jornada en la lavadora Cena comunitaria para los peregrinos Desayuno comunitario DONATIVO
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 1
Etapa de Granja de Moreruela a Tábara
km 25,3
Tiempo 06H 15’
Dificultad Media
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