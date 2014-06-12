Albergue de peregrinos de Tábara

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación peregrina El Espíritu de Santi

Persona encargada de atender el albergue: José Almeida

Observaciones: El Albergue cuenta con hospitalero permanente. Cuenta con un espacio ajardinado, con frutales, mesas y bancos para los peregrinos. Condiciones de acogida:  Lavado de la ropa de la jornada en la lavadora  Cena comunitaria para los peregrinos  Desayuno comunitario  DONATIVO