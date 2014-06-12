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Camino Sanabrés Etapa de Granja de Moreruela a Tábara

Albergue de peregrinos de Tábara

Disponible sin conexión
131
53
Albergue de peregrinos de Tábara

Calle Camino Sotillo s/n
Tábara (Zamora)

637 926 068 (Hospitalero), 980 59 00 15 (Ayuntamiento)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación peregrina El Espíritu de Santi

Persona encargada de atender el albergue: José Almeida

Observaciones: El Albergue cuenta con hospitalero permanente. Cuenta con un espacio ajardinado, con frutales, mesas y bancos para los peregrinos. Condiciones de acogida:  Lavado de la ropa de la jornada en la lavadora  Cena comunitaria para los peregrinos  Desayuno comunitario  DONATIVO

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Granja de Moreruela a Tábara Etapa 1

Etapa de Granja de Moreruela a Tábara

km 25,3
Tiempo 06H 15’
Dificultad Media
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