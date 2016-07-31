Camino del Norte Etapa de Comillas a Unquera
Antiguas escuelas de Serdio
Albergue de peregrinos de Serdio
Disponible sin conexión
13029
Antiguas escuelas de Serdio
Serdio (Cantabria)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Val de San Vicente
Persona encargada de atender el albergue: Kety Fernández
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Comillas a Unquera
km 26,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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