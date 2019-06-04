Albergue de Peregrinos de Puerto de Béjar
Colonia de la Estación, 1
Puerto de Béjar (Salamanca)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos Vía de la Plata-Camino de Santiago de Puerto de Béjar
Persona encargada de atender el albergue: Miembro de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago . Hospitaleros Voluntarios
Observaciones: Atendido por Hospitaleros Voluntarios. El paraje donde está ubicado el Albergue es un valle-enclave geográfico de privilegio, donde se anudan un amplio número de factores naturales-paisajísticos, climáticos, históricos y culturales, que le hacen acreedor a una serie de características muy singulares; que, a su vez, justifican una condición muy significativa de turismo de sierra y montaña, concediendo al lugar una valoración muy positiva en sus dimensiones de Patrimonio Natural y Patrimonio Histórico-Cultural. E-mails de contacto: [email protected] En el albergue además de desayunos también se ofrecen cenas comunitarias.
Vía de la plata
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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