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Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

Albergue de Peregrinos de Puerto de Béjar

Disponible sin conexión
609
8
Foto

Colonia de la Estación, 1
Puerto de Béjar (Salamanca)

683 610 660, 652 506189

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos Vía de la Plata-Camino de Santiago de Puerto de Béjar

Persona encargada de atender el albergue: Miembro de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago . Hospitaleros Voluntarios

Observaciones: Atendido por Hospitaleros Voluntarios. El paraje donde está ubicado el Albergue es un valle-enclave geográfico de privilegio, donde se anudan un amplio número de factores naturales-paisajísticos, climáticos, históricos y culturales, que le hacen acreedor a una serie de características muy singulares; que, a su vez, justifican una condición muy significativa de turismo de sierra y montaña, concediendo al lugar una valoración muy positiva en sus dimensiones de Patrimonio Natural y Patrimonio Histórico-Cultural. E-mails de contacto: [email protected] En el albergue además de desayunos también se ofrecen cenas comunitarias.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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