Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro

Albergue de peregrinos de Outeiro

Disponible sin conexión
473
154
Albergue de outeiro

Outeiro, s/n - San Pedro de Vilanova, Vedra
Outeiro

689 352 875 // 683 331 961

Web / Link

Propiedad del albergue: Concello de Vedra / Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Vedra / Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Fer y Emilio

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de A Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de A Laxe a Outeiro

km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue de peregrinos de Outeiro

Ver todos

¡Envía tus fotografías!