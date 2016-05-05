Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro
Outeiro, s/n - San Pedro de Vilanova, Vedra
Albergue de peregrinos de Outeiro
Disponible sin conexión
473154
Outeiro, s/n - San Pedro de Vilanova, Vedra
Outeiro
Propiedad del albergue: Concello de Vedra / Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Vedra / Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Fer y Emilio
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa de A Laxe a Outeiro
km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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