Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

Albergue de peregrinos de Nuestra Señora de la Asunción

Disponible sin conexión
144
15
Albergue de asturianos

Junto al Polideportivo Municipal
Asturianos (Zamora)

Ayuntamiento de Asturianos: 980 62 60 23

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Público

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Asturianos

Persona encargada de atender el albergue: Aurita Barrio, la dueña del bar Polideportivo

Observaciones: El albergue está situado junto al polideportivo, en la parte alta del pueblo

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue de peregrinos de Nuestra Señora de la Asunción

Ver todos

¡Envía tus fotografías!