Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
Junto al Polideportivo Municipal
Albergue de peregrinos de Nuestra Señora de la Asunción
Disponible sin conexión
14415
Junto al Polideportivo Municipal
Asturianos (Zamora)
Propiedad del albergue: Público
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Asturianos
Persona encargada de atender el albergue: Aurita Barrio, la dueña del bar Polideportivo
Observaciones: El albergue está situado junto al polideportivo, en la parte alta del pueblo
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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