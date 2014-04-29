Via de la Plata Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela
Avenida Ángel de la Vega. A la derecha de la Nacional en dirección Benavente
Albergue de peregrinos de Granja de Moreruela
Disponible sin conexión
31149
Avenida Ángel de la Vega. A la derecha de la Nacional en dirección Benavente
Granja de Moreruela (Zamora)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Granja de Moreruela
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El bar y el albergue se arrendan a particulares por un periodo de tiempo
Persona encargada de atender el albergue: María Dolores Grande
Observaciones: Ofrecen sábanas y mantas.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 22
Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela
km 22,7
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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