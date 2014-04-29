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Via de la Plata Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela

Albergue de peregrinos de Granja de Moreruela

Disponible sin conexión
311
49
Albergue de granja de moreruela

Avenida Ángel de la Vega. A la derecha de la Nacional en dirección Benavente
Granja de Moreruela (Zamora)

Teleclub: 980 587 183. Ayuntamiento: 980 58 70 05

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Granja de Moreruela

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El bar y el albergue se arrendan a particulares por un periodo de tiempo

Persona encargada de atender el albergue: María Dolores Grande

Observaciones: Ofrecen sábanas y mantas.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela Etapa 22

Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela

km 22,7
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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