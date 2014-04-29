Albergue de peregrinos de Granja de Moreruela

Avenida Ángel de la Vega. A la derecha de la Nacional en dirección Benavente

Granja de Moreruela (Zamora) Teleclub: 980 587 183. Ayuntamiento: 980 58 70 05 Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Granja de Moreruela

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El bar y el albergue se arrendan a particulares por un periodo de tiempo

Persona encargada de atender el albergue: María Dolores Grande

Observaciones: Ofrecen sábanas y mantas.