Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
C/ Maestra Benicia, 1 (antiguo mercado de ganado)
Albergue de Peregrinos de Grado
Disponible sin conexión
24023
C/ Maestra Benicia, 1 (antiguo mercado de ganado)
Grado
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal
Persona encargada de atender el albergue: Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, FICS, por convenio con el Concejo de Grado.
Observaciones: Este año 2021, no se dan mantas, hay que llevar saco de dormir. Hacer reservas por teléfono 985 75 27 66 Las camas tienen sábanas de tela y funda de almohada y colchón.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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