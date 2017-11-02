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Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

Albergue de Peregrinos de Grado

Disponible sin conexión
240
23

C/ Maestra Benicia, 1 (antiguo mercado de ganado)
Grado

985 75 27 66

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, FICS, por convenio con el Concejo de Grado.

Observaciones: Este año 2021, no se dan mantas, hay que llevar saco de dormir. Hacer reservas por teléfono 985 75 27 66 Las camas tienen sábanas de tela y funda de almohada y colchón.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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