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Camino Vasco Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz

Albergue de peregrinos de Alegría/Dulantzi

Disponible sin conexión
31
7
Albergue de alegria

Calle Ronzapil, s/n
Alegría/Dulantzi (Álava)

635 71 11 73 / 620 53 20 36

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Alegría/Dulantzi

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Alegría/Dulantzi

Persona encargada de atender el albergue: Asociación Cultural Tullonium

Observaciones: La Asociación Cultural Tullonium facilita las credenciales del Camino de Santiago. Para ello hay que ponerse en contacto con la Asociacion a traves de e-mail o llamando al telefono 646094687.

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz Etapa 5

Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz

km 27,4
Tiempo 07H 00’
Dificultad Media
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