Albergue de peregrinos de Alegría/Dulantzi
Calle Ronzapil, s/n
Alegría/Dulantzi (Álava)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Alegría/Dulantzi
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Alegría/Dulantzi
Persona encargada de atender el albergue: Asociación Cultural Tullonium
Observaciones: La Asociación Cultural Tullonium facilita las credenciales del Camino de Santiago. Para ello hay que ponerse en contacto con la Asociacion a traves de e-mail o llamando al telefono 646094687.
Camino Vasco
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz
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