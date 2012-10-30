Albergue de peregrinos de Alegría/Dulantzi

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Alegría/Dulantzi

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Alegría/Dulantzi

Persona encargada de atender el albergue: Asociación Cultural Tullonium

Observaciones: La Asociación Cultural Tullonium facilita las credenciales del Camino de Santiago. Para ello hay que ponerse en contacto con la Asociacion a traves de e-mail o llamando al telefono 646094687.