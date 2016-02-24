Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino del Norte Etapa de Santander a Queveda

Albergue de Peregrinos Clara Campoamor

Disponible sin conexión
10
9
Albergue clara campoamor

Requejada, s/n
Requejada-Polanco (Cantabria)

942 082 416

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Polanco

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado actualmente por los propietarios del Bar El Puerto

Persona encargada de atender el albergue: Daniel

Observaciones: Hay que inscribirse, sellar y recoger las llaves en el Bar El Puerto.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Tiempo 10H 25’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue de Peregrinos Clara Campoamor

Ver todos

¡Envía tus fotografías!