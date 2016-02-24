Camino del Norte Etapa de Santander a Queveda
Requejada, s/n
Albergue de Peregrinos Clara Campoamor
Disponible sin conexión
109
Requejada, s/n
Requejada-Polanco (Cantabria)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Polanco
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestionado actualmente por los propietarios del Bar El Puerto
Persona encargada de atender el albergue: Daniel
Observaciones: Hay que inscribirse, sellar y recoger las llaves en el Bar El Puerto.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 14
Etapa de Santander a Queveda
km 41,4
Tiempo 10H 25’
Dificultad Media
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