Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
Calle La Iglesia
Albergue de Mombuey
Disponible sin conexión
8133
Calle La Iglesia
Mombuey (Zamora)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Mombuey
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Mombuey
Persona encargada de atender el albergue: Bonifacio Martín. Vive en el número 9 de la Calle La Iglesia, enfrente del albergue.
Observaciones: Era la antigua escuela de párvulos.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria
km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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