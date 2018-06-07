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Camino Sanabrés Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

Albergue de Mombuey

Disponible sin conexión
81
33
01 albergue de mombuey

Calle La Iglesia
Mombuey (Zamora)

Ayuntamiento de Mombuey: 980 642 711

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Mombuey

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Mombuey

Persona encargada de atender el albergue: Bonifacio Martín. Vive en el número 9 de la Calle La Iglesia, enfrente del albergue.

Observaciones: Era la antigua escuela de párvulos.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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