Albergue de Mombuey

Calle La Iglesia

Mombuey (Zamora) Ayuntamiento de Mombuey: 980 642 711

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Mombuey

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Mombuey

Persona encargada de atender el albergue: Bonifacio Martín. Vive en el número 9 de la Calle La Iglesia, enfrente del albergue.

Observaciones: Era la antigua escuela de párvulos.