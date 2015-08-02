Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Plaza de Santiago. Ubicado en la planta baja de las escuela.
Albergue de Luzaide/Valcarlos
Disponible sin conexión
12020
Plaza de Santiago. Ubicado en la planta baja de las escuela.
Valcarlos (Navarra)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Valcarlos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Cerrado temporalmente (Agosto 2022)
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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