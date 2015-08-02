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Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

Albergue de Luzaide/Valcarlos

Disponible sin conexión
120
20
06 luzaide valcarlos

Plaza de Santiago. Ubicado en la planta baja de las escuela.
Valcarlos (Navarra)

Ayuntamiento: 948 79 01 17

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Valcarlos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Cerrado temporalmente (Agosto 2022)

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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