Albergue de Lastur

Propiedad del albergue: Asociación de Agricultura y Montaña del bajo Deva

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Maitane Beristain

Observaciones: Sirven desayunos, comidas (10 euros) y cenas (10 euros). No hay servicio de transfer. Hay opción de venir a pie 4 km desde Itziar y después al día siguiente 7km a Deba o en Taxi.