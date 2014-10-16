Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba
Plaza San Nicolás
Albergue de Lastur
Disponible sin conexión
4619
Plaza San Nicolás
Lastur
Propiedad del albergue: Asociación de Agricultura y Montaña del bajo Deva
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Maitane Beristain
Observaciones: Sirven desayunos, comidas (10 euros) y cenas (10 euros). No hay servicio de transfer. Hay opción de venir a pie 4 km desde Itziar y después al día siguiente 7km a Deba o en Taxi.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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