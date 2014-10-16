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Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba

Albergue de Lastur

Disponible sin conexión
46
19
02 albergue lastur

Plaza San Nicolás
Lastur

943199090 - 649671765

[email protected]

Propiedad del albergue: Asociación de Agricultura y Montaña del bajo Deva

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Maitane Beristain

Observaciones: Sirven desayunos, comidas (10 euros) y cenas (10 euros). No hay servicio de transfer. Hay opción de venir a pie 4 km desde Itziar y después al día siguiente 7km a Deba o en Taxi.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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