Albergue de Ena

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Ramón Aso, alcalde del municipio de Las Peñas de Riglos

Observaciones: Hay que recoger las llaves en la casa de Ramón Aso, en el arco que hay junto a las escaleras que dan acceso a la plaza de la iglesia.