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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Sarsamarcuello a Ena

Albergue de Ena

Disponible sin conexión
50
6
Albergue de ena

Ena
Ena. Municipio de las Peñas de Riglos (Huesca)

670 40 64 69

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Ramón Aso, alcalde del municipio de Las Peñas de Riglos

Observaciones: Hay que recoger las llaves en la casa de Ramón Aso, en el arco que hay junto a las escaleras que dan acceso a la plaza de la iglesia.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Sarsamarcuello a Ena Etapa 13

Etapa de Sarsamarcuello a Ena

km 25,2
Tiempo 06H 40’
Dificultad Alta
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