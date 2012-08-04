Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Sarsamarcuello a Ena
Ena
Albergue de Ena
Disponible sin conexión
506
Ena
Ena. Municipio de las Peñas de Riglos (Huesca)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Ramón Aso, alcalde del municipio de Las Peñas de Riglos
Observaciones: Hay que recoger las llaves en la casa de Ramón Aso, en el arco que hay junto a las escaleras que dan acceso a la plaza de la iglesia.
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 13
Etapa de Sarsamarcuello a Ena
km 25,2
Tiempo 06H 40’
Dificultad Alta
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