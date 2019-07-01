Camino Baztanés Etapa de Urdax a Elizondo
Herriko plaza z/g
Albergue de Amaiur/Maya
Disponible sin conexión
539
Herriko plaza z/g
Amaiur, Navarra
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Izaskun
Observaciones: Al ser un albergue turístico, en verano suele estar a tope Se sirven desayunos, 6€ alquiler de sabanas 3€ y toallas 2€.
Camino Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 3
Etapa de Urdax a Elizondo
km 18,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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