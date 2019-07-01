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Camino Baztanés Etapa de Urdax a Elizondo

Albergue de Amaiur/Maya

Disponible sin conexión
53
9
Albergue de Amaiur/Maya

Herriko plaza z/g
Amaiur, Navarra

604992383

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Izaskun

Observaciones: Al ser un albergue turístico, en verano suele estar a tope Se sirven desayunos, 6€ alquiler de sabanas 3€ y toallas 2€.

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Urdax a Elizondo Etapa 3

Etapa de Urdax a Elizondo

km 18,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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