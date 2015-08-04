Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

Albergue Compostela Inn

Disponible sin conexión
8
1
Albergue compostela inn

Rua das Mámoas de Montouto, 4
Teo

981 81 90 30, 981 81 90 80

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Manuel Pereira

Observaciones: Se trata de una construcción de Bungalow metálicos prefabricada que ha sido reformada en el año 2.009. Tiene diferentes tipos de alojamiento, el más económico para los peregrinos y jóvenes, son las literas compartidas en habitaciones cuádruples mixtas, que en el caso de que sean 4 personas, pueden ser privadas, exteriores, con acceso por el exterior mediante pasillos exteriores, con calefacción. Cada una tiene su baño y su plato de ducha, mesilla de noche y toma de corriente.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela Etapa 6

Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

km 25,2
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías