Albergue Compostela Inn
Rua das Mámoas de Montouto, 4
Teo
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Manuel Pereira
Observaciones: Se trata de una construcción de Bungalow metálicos prefabricada que ha sido reformada en el año 2.009. Tiene diferentes tipos de alojamiento, el más económico para los peregrinos y jóvenes, son las literas compartidas en habitaciones cuádruples mixtas, que en el caso de que sean 4 personas, pueden ser privadas, exteriores, con acceso por el exterior mediante pasillos exteriores, con calefacción. Cada una tiene su baño y su plato de ducha, mesilla de noche y toma de corriente.
Camino Portugués
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
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