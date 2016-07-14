Camino Primitivo Etapa de La Mesa a Grandas de Salime
Dirección El Salvador, s/n (detrás del parque)
Albergue Casa Sánchez
Disponible sin conexión
10527
Dirección El Salvador, s/n (detrás del parque)
Grandas de Salime
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Juan Magadan
Observaciones: Junto al albergue hay un par de apartamentos para 2-4 personas. El precio son 40 euros día por apartamento.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 6
Etapa de La Mesa a Grandas de Salime
km 16,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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