Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Primitivo Etapa de La Mesa a Grandas de Salime

Albergue Casa Sánchez

Disponible sin conexión
105
27
Albergue casa sanchez

Dirección El Salvador, s/n (detrás del parque)
Grandas de Salime

626 665 118, 985 78 11 50

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Juan Magadan

Observaciones: Junto al albergue hay un par de apartamentos para 2-4 personas. El precio son 40 euros día por apartamento.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de La Mesa a Grandas de Salime Etapa 6

Etapa de La Mesa a Grandas de Salime

km 16,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Casa Sánchez

Ver todos

¡Envía tus fotografías!