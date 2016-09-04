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Camino Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Albergue Casa Molar

Disponible sin conexión
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Ventas, 4
Ventas de Naron

696 79 45 07

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Venancio Fernández

Observaciones: Dan desayunos, menús, platos combinados y bocadillos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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