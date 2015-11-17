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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Albergue Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de Belén

Disponible sin conexión
26
19
Casa de espiritualidad nuestra senora de belen

Leopoldo María de Castro, 6
Carrión de los Condes (Palencia)

(+34) 979 880 031

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Además de Casa de Espiritualidad es un albergue superior de los Caminos de Santiago. El albergue tiene huerta y granja. La comida que se sirve es casera y con productos, en su mayoría, de la casa. Los horarios de comida se acuerdan con cada peregrino. Los peregrinos pueden rezar, si así lo desean, con la Comunidad.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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