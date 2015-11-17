Albergue Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de Belén

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Además de Casa de Espiritualidad es un albergue superior de los Caminos de Santiago. El albergue tiene huerta y granja. La comida que se sirve es casera y con productos, en su mayoría, de la casa. Los horarios de comida se acuerdan con cada peregrino. Los peregrinos pueden rezar, si así lo desean, con la Comunidad.