Albergue Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de Belén
Leopoldo María de Castro, 6
Carrión de los Condes (Palencia)
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Además de Casa de Espiritualidad es un albergue superior de los Caminos de Santiago. El albergue tiene huerta y granja. La comida que se sirve es casera y con productos, en su mayoría, de la casa. Los horarios de comida se acuerdan con cada peregrino. Los peregrinos pueden rezar, si así lo desean, con la Comunidad.
Camino Francés
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
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