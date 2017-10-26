Camino Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Rúa da Chanca, 51
Albergue Casa da Chanca
Disponible sin conexión
9716
Rúa da Chanca, 51
Lugo
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Sara y José Luis
Observaciones: Casa antigua reformada en 2016. Disponen de 3 habitaciones de cuatro plazas. Cada habitación dispone de baño propio. A pie del Camino Primitivo y a 700 metros del centro de la ciudad.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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