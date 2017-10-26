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Camino Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

Albergue Casa da Chanca

Disponible sin conexión
97
16
Albergue casa da chanca

Rúa da Chanca, 51
Lugo

648 574 300

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sara y José Luis

Observaciones: Casa antigua reformada en 2016. Disponen de 3 habitaciones de cuatro plazas. Cada habitación dispone de baño propio. A pie del Camino Primitivo y a 700 metros del centro de la ciudad.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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