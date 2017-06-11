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Camino Sanabrés Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

Albergue Casa Cerviño

Disponible sin conexión
173
22
02 albergue casa cervino

Avenida Juan Seisdedos, 45
Requejo (Zamora)

980 62 05 05, 686 024 213

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marisol Cerviño

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián Etapa 5

Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

km 28,5
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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