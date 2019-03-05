Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
Calle Mayor, 46
Albergue Casa Baztan
Disponible sin conexión
2214
Calle Mayor, 46
Uterga (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Federico Eliceche, María Moreno
Observaciones: Casa del siglo XIX completamente reformada.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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