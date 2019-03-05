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Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Albergue Casa Baztan

Disponible sin conexión
22
14
Albergue casa baztan

Calle Mayor, 46
Uterga (Navarra)

948 344 528, 602 545 791, 689 357 550 (sólo whatsapp)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Federico Eliceche, María Moreno

Observaciones: Casa del siglo XIX completamente reformada.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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