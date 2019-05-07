Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada
Calle Isidoro Salas Nº58
Albergue Carpe Viam
Disponible sin conexión
1610
Calle Isidoro Salas Nº58
Santo Domingo de la Calzada
Propiedad del albergue: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos
Observaciones: Todas las habitaciones cuentan con baño privado. Incluyen ropa de cama, toallas, gel de baño...
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 9
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada
km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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