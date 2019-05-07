Albergue Carpe Viam

Calle Isidoro Salas Nº58

Santo Domingo de la Calzada 661 883 195 [email protected]

Propiedad del albergue: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos

Observaciones: Todas las habitaciones cuentan con baño privado. Incluyen ropa de cama, toallas, gel de baño...