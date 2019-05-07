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Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

Albergue Carpe Viam

Disponible sin conexión
16
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Albergue carpe viam

Calle Isidoro Salas Nº58
Santo Domingo de la Calzada

661 883 195

[email protected]

Propiedad del albergue: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos

Observaciones: Todas las habitaciones cuentan con baño privado. Incluyen ropa de cama, toallas, gel de baño...

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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