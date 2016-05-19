Camino Primitivo Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
Rúa Ron, 5 (junto a la iglesia)
Albergue Cantábrico
Disponible sin conexión
132686
Rúa Ron, 5 (junto a la iglesia)
A Fonsagrada (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Bernardo Niño
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 7
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
km 28,1
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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