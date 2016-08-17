Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
Al final y detrás de la calle mayor
Albergue Camino Real
Disponible sin conexión
150170
Al final y detrás de la calle mayor
Calzadilla de la Cueza (Palencia)
Propiedad del albergue: César Acero
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: César Acero
Persona encargada de atender el albergue: César Acero
Observaciones: Menú del peregrino a 10 euros. Servicio de taxi y transporte de mochilas Jacotrans entre Burgos y León desde el 1 de abril al 31 de octubre.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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