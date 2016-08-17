Albergue Camino Real

Al final y detrás de la calle mayor

Calzadilla de la Cueza (Palencia) 979 88 31 87, 616 483 517

Propiedad del albergue: César Acero

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: César Acero

Persona encargada de atender el albergue: César Acero

Observaciones: Menú del peregrino a 10 euros. Servicio de taxi y transporte de mochilas Jacotrans entre Burgos y León desde el 1 de abril al 31 de octubre.