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Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

Albergue Camino Real

Disponible sin conexión
150
170
01 albergue de peregrinos de calzadilla

Al final y detrás de la calle mayor
Calzadilla de la Cueza (Palencia)

979 88 31 87, 616 483 517

Propiedad del albergue: César Acero

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: César Acero

Persona encargada de atender el albergue: César Acero

Observaciones: Menú del peregrino a 10 euros. Servicio de taxi y transporte de mochilas Jacotrans entre Burgos y León desde el 1 de abril al 31 de octubre.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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