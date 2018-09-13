Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
A Devesa 20, 150 m Padrón, a pie de camino
Albergue Camiño do Sar
Disponible sin conexión
5533
A Devesa 20, 150 m Padrón, a pie de camino
Dodro a 150 m de Padrón
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Fin y María
Observaciones: Parking privado. Precios especiales para grupos a partir de 10 personas.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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