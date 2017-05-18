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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue Camiño das Ocas

Disponible sin conexión
11
47
Albergue camino das ocas

Bebedeiro, s/n
Bebedeiro - Burres (5 km después de Arzúa)

648 404 780

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Susana Sesto

Observaciones: El albergue se encuentra pasado Arzúa, en un desvío señalizado entre las aldeas de A Peroxa y Taberna Vella, en el mojón del 32,5 km a Santiago. El albergue tiene bar-cafetería y una pequeña tienda. No dan menús pero preparan desayunos y bocadillos, sandwiches y pizzas. También tiene pensión con habitaciones dobles (consultar precio).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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