Albergue Camiño das Ocas

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Susana Sesto

Observaciones: El albergue se encuentra pasado Arzúa, en un desvío señalizado entre las aldeas de A Peroxa y Taberna Vella, en el mojón del 32,5 km a Santiago. El albergue tiene bar-cafetería y una pequeña tienda. No dan menús pero preparan desayunos y bocadillos, sandwiches y pizzas. También tiene pensión con habitaciones dobles (consultar precio).