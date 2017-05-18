Albergue Camiño das Ocas
Bebedeiro, s/n
Bebedeiro - Burres (5 km después de Arzúa)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Susana Sesto
Observaciones: El albergue se encuentra pasado Arzúa, en un desvío señalizado entre las aldeas de A Peroxa y Taberna Vella, en el mojón del 32,5 km a Santiago. El albergue tiene bar-cafetería y una pequeña tienda. No dan menús pero preparan desayunos y bocadillos, sandwiches y pizzas. También tiene pensión con habitaciones dobles (consultar precio).
Camino Francés
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
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