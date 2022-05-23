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Camino del Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

Albergue B&B Twin Pines Pilgrims Rooms

Disponible sin conexión
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Albergue B&B Twin Pines Pilgrims Rooms

Lugar Alto de Goimil – San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)
San Estevo Campo — Goimil (Arzúa)

(+34) 635 959 047

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Daniel y Karina

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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