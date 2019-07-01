Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Via de la Plata Etapa de Mérida a Alcuéscar

Albergue Annalena El Carrascalejo

Disponible sin conexión
52
4
Albergue annalena el carrascalejo

C/ La cuesta, s/n
El Carrascalejo

618979583

[email protected]

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de El Carrascalejo

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado mediante licitación

Persona encargada de atender el albergue: Agustina

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Mérida a Alcuéscar Etapa 9

Etapa de Mérida a Alcuéscar

km 36,0
Tiempo 09H 00’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías