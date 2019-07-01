Via de la Plata Etapa de Mérida a Alcuéscar
C/ La cuesta, s/n
Albergue Annalena El Carrascalejo
Disponible sin conexión
524
C/ La cuesta, s/n
El Carrascalejo
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de El Carrascalejo
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado mediante licitación
Persona encargada de atender el albergue: Agustina
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 9
Etapa de Mérida a Alcuéscar
km 36,0
Tiempo 09H 00’
Dificultad Alta
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