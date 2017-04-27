Camino del Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
Barrio Olabe
Albergue Andiketxe
Disponible sin conexión
328
Barrio Olabe
Mendata
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Borja
Observaciones: Baserri del S. XVII situado a pie de camino con dos terrazas, jardín y zona chill out. Se utiliza producto de la huerta propia o de productores locales.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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