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Camino del Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

Albergue Andiketxe

Disponible sin conexión
32
8
Albergue andiketxe

Barrio Olabe
Mendata

946 25 31 50

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Borja

Observaciones: Baserri del S. XVII situado a pie de camino con dos terrazas, jardín y zona chill out. Se utiliza producto de la huerta propia o de productores locales.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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