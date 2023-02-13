Camino del Norte Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
Lugar de Novellana, S/N. Estación de Tren de Novellana
Albergue Andén de Novellana
Disponible sin conexión
480
Lugar de Novellana, S/N. Estación de Tren de Novellana
Novellana
Propiedad del albergue: PRIVADO
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Luz y Simón
Observaciones: SITUADO EN LA ESTACIÓN DE TREN DE NOVELLANA
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 23
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
km 23,9
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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