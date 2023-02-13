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Camino del Norte Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

Albergue Andén de Novellana

Disponible sin conexión
48
0
Albergue Andén de Novellana

Lugar de Novellana, S/N. Estación de Tren de Novellana
Novellana

644 969 940

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: PRIVADO

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Luz y Simón

Observaciones: SITUADO EN LA ESTACIÓN DE TREN DE NOVELLANA

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo Etapa 23

Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

km 23,9
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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