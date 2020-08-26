Camino del Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá
Vilela Nº3
Albergue A Pena - Vilela
Disponible sin conexión
200
Vilela Nº3
Vilela - Ribadeo
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Jose Pedro
Observaciones:
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 27
Etapa de Ribadeo a Lourenzá
km 29,5
Tiempo 07H 20’
Dificultad Media
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