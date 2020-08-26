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Camino del Norte Etapa de Ribadeo a Lourenzá

Albergue A Pena - Vilela

Disponible sin conexión
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Vilela Nº3
Vilela - Ribadeo

982 137 629 / 649 075 449

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Jose Pedro

Observaciones:

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Ribadeo a Lourenzá Etapa 27

Etapa de Ribadeo a Lourenzá

km 29,5
Tiempo 07H 20’
Dificultad Media
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