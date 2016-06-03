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Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

Albergue A Lagoa

Disponible sin conexión
82
16
Albergue a lagoa

Laguna-Seixón-Friol (Lugo)
Seixón

982 15 34 31, 646 190 292

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Javier

Observaciones: En el recinto hay tienda-albergue-cafetería con raciones.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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