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Camino Francés Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

Ágora Hostel

Disponible sin conexión
35
14
Agora hostel

C/ Callizo Pelaires, 3
Estella (Navarra)

948 54 65 74, 681 346 882

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Adri, Alfonso y Puy (Idiomas: Español, Inglés y francés.)

Observaciones: Todas las literas son módulos diseñados para aportar privacidad y disponen de cortina, luz, enchufe y una pequeña taquilla.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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