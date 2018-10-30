Ágora Hostel

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Adri, Alfonso y Puy (Idiomas: Español, Inglés y francés.)

Observaciones: Todas las literas son módulos diseñados para aportar privacidad y disponen de cortina, luz, enchufe y una pequeña taquilla.