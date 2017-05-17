El Camino Inglés: un viaje por la historia

¿Cómo se inició el Camino Inglés del Camino de Santiago? Y, tantos siglos después, ¿cómo es hoy? El Camino Inglés del Camino de Santiago es un recorrido por la historia, forjado por sus primeros viajeros: ingleses, escoceses e irlandeses, sobre todo. En este artículo contamos cómo se creó el Camino Inglés del Camino de Santiago y cuáles fueron sus primeros peregrinos. También se aborda por qué hoy es un trayecto esencial para conocer la historia de Galicia.



¿Cómo se creó el Camino Inglés del Camino de Santiago?

Viajeros procedentes de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Islandia y, sobre todo, ingleses, escoceses, irlandeses y flamencos contribuyeron a crear lo que hoy se conoce como el Camino Inglés del Camino de Santiago. Estos viajantes llegaban a Galicia por mar desde sus puertos, desembarcando en Ferrol y A Coruña. ¿El motivo? La estratégica ubicación de los puertos de estas dos importantes ciudades gallegas potenció de manera evidente la ruta.



La historia de estas peregrinaciones parte del siglo XII. En 1147 visitó la tumba de Santiago una escuadra cruzada de ingleses, alemanes y flamencos. Sin embargo, son varias y relevantes las huellas de peregrinaciones históricas por el Camino Inglés. Del monje islandés Nicolás Bergsson han quedado sus escritos del viaje a pie desde Islandia a Santiago, una proeza que le llevaría unos cinco años.

¿Cómo es el Camino Inglés del Camino de Santiago?

Pero, ¿cómo es el Camino Inglés del Camino de Santiago ahora? En Galicia, el Camino Inglés tiene dos trayectos alternativos.

El primero es el itinerario desde A Coruña, que es más corto: unos 74 kilómetros en total. La segunda opción es hacerlo desde Ferrol, una alternativa de mayor longitud, con cerca de 118 kilómetros de recorrido. Ambas rutas, sin embargo, están llenas de atractivos e historia y, además, confluyen a mitad de camino, en la localidad de Bruma, donde juntas continúan los últimos 40 kilómetros de recorrido, hasta Santiago de Compostela.

¿Algunos de los atractivos del Camino Inglés? Los atractivos son múltiples desde Ferrol hasta A Coruña, sin olvidar las localidades de Pontedeume y Betanzos, dos enclaves imprescindibles para entender la historia inglesa del Camino.

Aprende más del Camino Inglés del Camino de Santiago.