El Camino de Santiago en vídeo: desde Burgos hasta Hontanas

La etapa del Camino de Santiago que transcurre entre la ciudad de Burgos y el pueblo de Hontanas atraviesa arcos históricos, zonas de ríos y sembrados y también áreas de descanso y varios albergues donde dormir. En este vídeo descubrimos los misterios y damos consejos para disfrutar el Camino de Santiago desde Burgos a Hontanas.

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¿Cómo es la etapa de Burgos a Hontanas?

Esta etapa amanece en Burgos. Entonces, dejamos la ciudad del Cid por el arco de San Martín, antigua entrada de las murallas. Las tierras de cultivos y el río Arlanzón nos acompañan hasta Rabé de las Calzadas. Y, a partir de ahí, empezamos el recorrido por los caminos solitarios y pedregosos de la meseta castellana.

Después de una hora y media por estas pistas, vemos al final del descenso Hornillos del Camino. Una buena idea entonces es aprovechar para almorzar. Más adelante tendremos la oportunidad de desviarnos mínimamente de la ruta para visitar el arroyo San Bol, un oasis de agua en el camino.

En este punto, también encontramos un albergue de peregrinos. La idea es hacer un descanso en él para continuar los últimos kilómetros hasta Hontanas, pueblo que aparecerá de repente con su iglesia de origen gótico y varios albergues donde pasar la noche.