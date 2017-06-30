El Camino de Santiago en vídeo: de Belorado a Agés

El tramo del Camino de Santiago que discurre entre los municipios burgaleses de Belorado y Agés es un recorrido tranquilo que, sin embargo, cuenta con una importante subida en los Montes de Oca. En este vídeo descubrimos todos los recodos del Camino de Santiago entre Belorado y Agés.

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El Camino de Santiago de Belorado a Agés

Nos enfrentamos ahora a una etapa que comienza sencilla, pero que se complica con el ascenso a los Montes de Oca, en Burgos.

Salimos de Belorado y, por unas pistas en buen estado, pasaremos por Tosantos, Villambistia, Espinosa del Camino y Villafranca. Poco antes de llegar a Villafranca, veremos las ruinas del monasterio mozárabe de San Félix de Oca, construido entre los siglos VI y VII.

En Villafranca comienza la segunda parte de la etapa, que asciende a los Montes de Oca y transcurre por ellos durante 10 kilómetros por una pista entre robles y pinos. Tras este largo paseo empieza un descenso hacia el monasterio de San Juan de Ortega, donde muchos peregrinos pernoctan. Nosotros seguimos hasta Agés, un antiguo pueblo a cuatro kilómetros y donde se respira paz y tranquilidad.