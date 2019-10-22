El Camino a su paso por Pamplona

El camino de Santiago recorre, a su paso por Pamplona, distintos lugares de gran belleza e interés. Algunos de ellos se encuentran en el propio trazado de la ruta, mientras que, para contemplar los otros, es necesario salir momentáneamente del Camino. No obstante, el desvío merece la pena.

Puente de la Magdalena

El puente de la Magdalena es una construcción del siglo XII que supone para el peregrino la entrada a la ciudad de Pamplona. Su estructura original era románica, pero fue reformado en estilo gótico en el siglo XV. En una de sus orillas se encuentra un crucero que la ciudad de Santiago de Compostela envió como regalo a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en 1965. Este puente ha sido declarado Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Artístico.

Murallas y Portal de Francia

Los peregrinos acceden al Casco Histórico de Pamplona flanqueados por sus imponentes murallas renacentistas hasta llegar al Portal de Francia, la única de las seis puertas originales de la muralla que se conserva en su lugar. Se trata de una estructura compleja que data de 1553, con dos niveles de acceso y un puente levadizo añadido con posterioridad.

Catedral de Santa María la Real

Conforme seguimos el Camino por la calle del Carmen, dejamos a nuestra izquierda la plaza de la Navarrería, donde se asoma la catedral de Santa María la Real. De fachada neoclásica, este templo gótico sorprende por la belleza de su interior, donde se albergan distintos tesoros, como el mausoleo del rey navarro Carlos III el Noble, el claustro o la premiada exposición Occidens.

Calles Mercaderes y Estafeta

Se trata de dos de las calles más conocidas del mundo, porque sobre sus adoquines corren cada año los toros que protagonizan los encierros de San Fermín. Bordean por el norte la plaza del Castillo, verdadero corazón de la ciudad. Estafeta y Mercaderes son calles alegres y joviales, repletas de comercios, bares y restaurantes donde es posible degustar la deliciosa gastronomía local.

Ayuntamiento de Pamplona

En la plaza Consistorial se alza el Ayuntamiento de Pamplona, fácilmente reconocible porque desde su balcón principal se lanza cada 6 de julio el Chupinazo que da inicio a los Sanfermines. Tiene una hermosa fachada barroca, coronada por distintas esculturas alegóricas, y en su interior alberga una pequeña exposición con objetos representativos de la historia y los símbolos de la ciudad.

Iglesia de San Saturnino

La iglesia dedicada al patrón de Pamplona es un templo fortificado medieval. Cuenta con

dos altas torres y gruesos muros característicos de su función defensiva. En ella se

celebran a diario misas para los peregrinos.

Centro de Interpretación del Camino de Santiago Ultreia

Ultreia es un innovador centro que profundiza en el origen medieval del Camino de

Santiago y su importancia en el desarrollo de la ciudad de Pamplona. A través de

diferentes paneles interactivos e innovadoras experiencias audiovisuales, es posible conocer

cómo vivían los peregrinos en la Edad Media, qué comían, cómo se vestían o qué

problemas afrontaban durante su Camino. Además, todo el contenido del centro es

accesible para personas con diferentes discapacidades y está disponible en castellano,

euskera, inglés y francés.

Horarios:

Temporada baja (del 2 de enero al 15 de marzo, ambos incluidos; y del 29 de octubre al

31 de diciembre): De martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Temporada alta (Del 16 de marzo al 28 de octubre ambos incluidos): De martes a sábado

de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Iglesia de San Lorenzo

Este templo, que el peregrino encuentra en un extremo de la calle Mayor, resulta de interés

principalmente porque en su interior se encuentra la capilla de San Fermín, el santo por el

que los pamploneses sienten mayor devoción y al que dedican sus famosas fiestas.

Parques de la Taconera y Vuelta del Castillo

Antes de abandonar Pamplona, el Camino bordea los históricos jardines de la Taconera,

que datan de 1830 y albergan diferentes especies tanto vegetales como animales, y

atraviesa el parque de la Vuelta del Castillo. Se trata de una espaciosa zona verde que

rodea la Ciudadela, fortaleza militar del siglo XVII declarada Bien de Interés Cultural y

Patrimonio Histórico de España y considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura

militar renacentista.