COMUNICADO AZACS

Considerando la evolución que está teniendo el Coronavirus COVID-19, la alarma que esta creando entre la población y atendiendo las recomendaciones de los responsables de las administraciones, la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, ha tomado la decisión de acuerdo con los responsables municipales de cada población, de cerrar hasta finales del mes de Marzo los albergues de (Fontanillas de Castro, Ricobayo de Alba y Tábara).

Además, estamos recibiendo información de otros albergues en la Vía de la Plata y en el Camino Sanabrés, que están adoptando las mismas medidas.

A finales de mes, viendo la evolución de la situación informaremos de la apertura y acogida en estos albergues.

Los peregrinos que deseen mas información sobre estas rutas, pueden solicitarla llamando al teléfono 637 926 068.

Lamentamos las molestias que se van a ocasionar a los peregrinos que se encuentren recorriendo en estos momentos cualquiera de los caminos, pero la decisión que adoptamos es por su seguridad, la de los vecinos de los pueblos por los que van pasando y por la imagen del Camino.

ASOCIACION ZAMORANA DE LOS CAMINOS A SANTIAGO